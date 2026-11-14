Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası Osmaniye'de başladı - Son Dakika
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Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası Osmaniye'de başladı

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Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası Osmaniye\'de başladı
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Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası Osmaniye\'de başladı
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Ahmet Asım Demirdöğen: Biz sadece ok atmayı değil, tarihimizi yaşatıyoruz Selim Erdoğan: Ecdadın mirasını yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz İbrahim EMÜL / OSMANİYE, – OSMANİYE’de, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu...

Ahmet Asım Demirdöğen: Biz sadece ok atmayı değil, tarihimizi yaşatıyoruz

Selim Erdoğan: Ecdadın mirasını yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, – OSMANİYE'de, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası açılış töreniyle başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ile Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Çağşak Köyü'ndeki Korkut Ata At Çiftliği'nde gerçekleştirilen yarışmalar, 24 ilden 81 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Organizasyonun açılış törenine Hasanbeyli Kaymakamı Kürşat Yelli, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, sporcular ve davetliler katıldı. Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası, yarın düzenlenecek yarışmalarda sona erecek. İstiklal Marşı'nın okunması ve dualarla başlayan organizasyonda, 24 farklı ilden gelen 23'ü kadın toplam 81 sporcu, geleneksel Türk okçuluğunun heyecanını aynı parkurda yaşamak için bir araya geldi.

AHMET ASIM DEMİRDÖĞEN: BİZ SADECE OK ATMAYI DEĞİL, TARİHİMİZİ YAŞATIYORUZ

Açılışta konuşan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, organizasyonun sportif yönünün yanı sıra taşıdığı tarihi ve kültürel anlamına dikkat çekti. Osmaniye'nin şehitleriyle, vatan sevgisiyle ve köklü geçmişiyle önemli bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirten Demirdöğen, bu kadim geleneği Osmaniye'de yaşatmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti. Geleneksel Türk okçuluğunun yalnızca hedefi vurmak ve sportif başarı elde etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Demirdöğen, bu faaliyetlerin Türk milletinin tarihine, kültürüne ve geçmişine sahip çıkma çabasının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

KÖKLÜ GELENEK GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Gençlerin geleneksel sporlarla buluşturulmasının önemine değinen Demirdöğen, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün spor branşlarında olduğu gibi geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

SELİM ERDOĞAN: ECDADIN MİRASINI YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erdoğan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün mirasımızdan bize kalan iki farklı disiplinde bugün ve yarın Osmaniye'mizde yarışmalar olacak. Federasyonumuzun takviminde yer alan iki yarışmamız var. Bizim aslında iki ana disiplinimiz var. Bir tanesi hedefi hedef okçuluğu, puta okçuluğu, diğeri de menzil okçuluğudur. Geçen yıl Remy-i Sedad ecdattan bize kalan miras yarışmalardan bir tanesidir. Onu gün yüzüne çıkarttık. Bu yıl Remy-i Sedad'ın ikincisi yapılıyor. Gene ecdattan bize kalan bu yıl da darp yarışmasını ekledik. Zırh delme, metal delme yarışmasını olarak ekledik. Ecdatta vardı bu yarışmalar. Biz onu tekrar gün yüzüne çıkaralım dedik. Sahamızda Türkiye'nin ülkemizin birçok ilinden gelen 81 sporcumuz var. İki gün yarışacaklar. Sahada bulunan bu gördüğünüz bütün insanlar kutlu bir mirasın taşıyıcılarıdır" dedi.

'180 METREDEN ENGEL ALTINDAN HEDEF ATIŞI YAPILACAK'

Yarışmalar hakkında da bilgi veren Selim Erdoğan şöyle konuştu:

"Remy-i Sedad yarışmamız 180 metre hedef atışı. 1.90 metre yüksekliğinde bir engelin altından atıyorlar. Bunun üzerinden yapılan atışlar geçersiz sebeplerden bir tanesidir ve yerden atıyorlar. Bu biraz ayakta atmaktan ziyade daha da zorlaştırıyor yerden atmak. Yarında darp yarışmaları olacak. Çelik levhalara atış yapılacak. Bu çelikleri delmeye çalışacaklar. Farklı ölçülerdeki farklı kalınlarda olacak ve bunlar delmeye çalışacak. Bu yıl ilk kez yapılıyor ve bundan sonra devam edecek. Her yıl elimizden geldiğince ecdadımızdan bize kalan mirasları gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğiz."

Tarihi mirasın sportif heyecanla buluştuğu Federasyon Kupası, Osmaniye'de geleneksel Türk okçuluğuna gönül veren sporcuları bir araya getirerek ata sporunun yaşatılmasına katkı sunuyor.

Kaynak: DHA
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