Rennes maçında direğe çaparak sakatlanan Fenerbahçeli Luan Peres, Alanyaspor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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Rennes maçında direğe çaparak sakatlanan Fenerbahçeli Luan Peres, Alanyaspor maçında oynayamayacak

17.09.2022 17:23

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres'in ciddi bir problemi olmadığı ancak tedbir amacıyla Alanyaspor maçında sahada olamayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Rennes ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşayarak yürekleri ağza getiren Luan Peres'de korkulan olmadı.

KALE DİREĞİNE ÇARPARAK SAKATLANDI

Rennes'in attığı 2. golde topun ağlara gitmesini engellemek için büyük bir çaba gösteren Luan Peres, kale direğine çarpmıştı. Sahadan sedyeyle ayrılan Brezilyalı savunmacı daha sonra hastaneye götürülmüştü. Luan Peres'in son durumu netlik kazandı.

Rennes maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres, Alanyaspor maçında yok

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Brezilyalı savunmacının yapılan kontrollerinde herhangi bir ciddi soruna rastlanmadığı ve kırık tespit edilmediği belirtildi. Durumu takip edilecek Luan Peres'in tedbir amacıyla Alanyaspor maçında oynayamayacağı belirtildi.

YORUMLAR
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Luan Peres'in sağlık durumu iyi Luan Peres'in sağlık durumu iyi UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Luan Peres, Fenerbahçe, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rennes maçında direğe çaparak sakatlanan Fenerbahçeli Luan Peres, Alanyaspor maçında oynayamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rennes maçında direğe çaparak sakatlanan Fenerbahçeli Luan Peres, Alanyaspor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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