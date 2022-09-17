Rennes maçında direğe çaparak sakatlanan Fenerbahçeli Luan Peres, Alanyaspor maçında oynayamayacak

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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Rennes ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşayarak yürekleri ağza getiren Luan Peres'de korkulan olmadı.

KALE DİREĞİNE ÇARPARAK SAKATLANDI

Rennes'in attığı 2. golde topun ağlara gitmesini engellemek için büyük bir çaba gösteren Luan Peres, kale direğine çarpmıştı. Sahadan sedyeyle ayrılan Brezilyalı savunmacı daha sonra hastaneye götürülmüştü. Luan Peres'in son durumu netlik kazandı.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Brezilyalı savunmacının yapılan kontrollerinde herhangi bir ciddi soruna rastlanmadığı ve kırık tespit edilmediği belirtildi. Durumu takip edilecek Luan Peres'in tedbir amacıyla Alanyaspor maçında oynayamayacağı belirtildi.