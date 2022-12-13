Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan CZN Burak, ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. CZN Burak, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve ailesiyle bir araya geldi. Ünlü restoran sahibi, Terim ve ailesini çiçeklerle karşıladı.
CZN Burak'ın paylaştığı görüntülerde saygıdan ellerini önüne bağlaması dikkat çekti. Ünlü aşçının Terim'i karşılama şekli sosyal medyada çok sert eleştirildi. CZN Burak'tan da aynı sertlik de cevap geldi.
İşte sosyal medyadaki atışma:
Son Dakika › Spor › CZN Burak, Fatih Terim'i karşılama şekline gelen eleştirilere tepki gösterdi - Son Dakika