CZN Burak, Fatih Terim'i karşılama şekline gelen eleştirilere tepki gösterdi - Son Dakika
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CZN Burak, Fatih Terim'i karşılama şekline gelen eleştirilere tepki gösterdi

13.12.2022 20:51

Dünya Kupası için Katar'da bulunan Fatih Terim ve ailesini çiçeklerle karşılayan CZN Burak'ın ellerini önde bağlayarak yürümesi eleştiri aldı. CZN Burak, sosyal medyadan yapılan eleştirileri sert şekilde yanıtladı.

Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan CZN Burak, ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. CZN Burak, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve ailesiyle bir araya geldi. Ünlü restoran sahibi, Terim ve ailesini çiçeklerle karşıladı.

Fatih Terim'i karşılama şekli tepki çeken CZN Burak isyan etti

ELELRİNİ ÖNÜNE BAĞLADI

CZN Burak'ın paylaştığı görüntülerde saygıdan ellerini önüne bağlaması dikkat çekti. Ünlü aşçının Terim'i karşılama şekli sosyal medyada çok sert eleştirildi. CZN Burak'tan da aynı sertlik de cevap geldi.

İşte sosyal medyadaki atışma:

Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter
Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter
Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter
Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter
Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter
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Fatih Terim, CZN Burak, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CZN Burak, Fatih Terim'i karşılama şekline gelen eleştirilere tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CZN Burak, Fatih Terim'i karşılama şekline gelen eleştirilere tepki gösterdi - Son Dakika
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