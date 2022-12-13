CZN Burak, Fatih Terim'i karşılama şekline gelen eleştirilere tepki gösterdi

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Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan CZN Burak, ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. CZN Burak, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve ailesiyle bir araya geldi. Ünlü restoran sahibi, Terim ve ailesini çiçeklerle karşıladı.

ELELRİNİ ÖNÜNE BAĞLADI

CZN Burak'ın paylaştığı görüntülerde saygıdan ellerini önüne bağlaması dikkat çekti. Ünlü aşçının Terim'i karşılama şekli sosyal medyada çok sert eleştirildi. CZN Burak'tan da aynı sertlik de cevap geldi.

İşte sosyal medyadaki atışma: