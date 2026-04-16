Rey Manaj İdmanda Takıma Döndü

Özbelsan Sivasspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Rey Manaj, bugün yapılan idmana çıkarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerindeki gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, top koruma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmaları yapıldı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS