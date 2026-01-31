Rey Manaj, Sivasspor'a geri döndü - Son Dakika
Rey Manaj, Sivasspor'a geri döndü

Rey Manaj, Sivasspor'a geri döndü
31.01.2026 17:56
Arnavut futbolcu Rey Manaj, Özbelsan Sivasspor'a geri döndü. Kırmızı-beyazlıların prensipte anlaştığı Rey Manaj, Sivas'a geldi. Manaj'ı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'un, 555 gün önce yollarını ayırdığı Arnavut futbolcu Rey Manaj ile yeniden bir araya geliyor.

REY MANAJ, SİVASSPOR'DA

Sivasspor, prensipte anlaşma sağladığı Arnavut futbolcu Rey Manaj'ı Sivas'a getirdi. Rey Manaj, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı'nda kendisini bekleyen çok sayıda taraftar ile bir araya geldi. Meşale ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan yıldız isim, taraftarlarla selamlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Rey Manaj, kısa süre içerisinde resmi imzayı atarak yeniden Sivasspor formasını giyecek. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

SİVASSPOR KARİYERİ

Sivasspor kariyerinde 63 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

