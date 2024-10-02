RFS'den Galatasaray Maçına Özel Hazırlık - Son Dakika
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RFS'den Galatasaray Maçına Özel Hazırlık

RFS\'den Galatasaray Maçına Özel Hazırlık

RFS Teknik Direktörü Morozs, Galatasaray ile önemli bir maça çıktıklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

02.10.2024 19:30
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RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs: Rakibimizi iyi tanıyoruz

Roberts Savalnieks: Oyunlarını ve oyuncularını iyi biliyoruz

Serhan TÜRK/ Riga (LETONYA), - Letonya ekibi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, "Bu maç bizim ülkemiz için de çok önemli. İyi bir atmosferde bu maçı oynamaya çalışacağız. İyi bir hazırlık yapıp puan almanın yoluna bakacağız. Yarın takım olarak ve bireysel anlamda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci hafta maçında yarın 19.45'te Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs ve oyunculardan Roberts Savalnieks açıklamalarda bulundu. Bu maçın onlar adına önemli bir maç olduğunu söyleyen Viktors Morozs, "Büyük bir takımla büyük bir turnuvada karşılaşmak gerçekten bizim için çok önemli. Bu maç bizim ülkemiz için de çok önemli. İyi bir atmosferde bu maçı oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a karşı özel bir hazırlık yaptınız mı?" sorusuna Morozs şu yanıtı verdi:

"Tabii ki bu maç için her şeyin farklı olacağını söyleyebiliriz. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Farklı detaylara önem vermeye çalıştık. Rakibimiz gerçekten çok güçlü. İyi oyunculara sahip bir takım. Bunu iyi bir şekilde analiz ettiğimizi düşünüyorum. Son 2 gündür yoğun antrenman yapıyoruz. Fakat oyuncularıma çok şey anlatacak kadar zamanımız olmadı."

'GALATASARAY TAKIM OLARAK ÇOK GÜÇLÜ'

Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu dile getiren Morozs, "Defansımıza çok iş düşecek. Galatasaray takım olarak çok güçlü. Osimhen evet oynamıyor, kendisi harika bir golcü. Fakat Osimhen'i çıkarsanız bile onun yerine oynayacak oyuncular var. Örnek, Mauro Icardi. İyi bir hazırlık yapıp puan almanın yoluna bakacağız. Yarın takım olarak ve bireysel anlamda elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

ROBERT SAVALNIEKS: ÜLKEMİZ İÇİN İYİ BİR HİKAYE OLMASINI İSTİYORUZ

Maçın öneminden bahseden Roberts Savalnieks, "Yarın bizim için önemli bir gün. Ülkemiz için iyi bir hikaye olmasını istiyoruz. Büyük bir takımla burada oynamak gerçekten önemli. Umarım yarın iyi bir sonuçla karşılaşırız. Ligimizde de maçlara devam ediyoruz. Ancak biz tabii ki maça kendimizi hazırladık" sözlerini sarf etti.

Daha önce Galatasaray'ı izlediğini dile getiren Savalnieks, "Kendilerini takip ettiğim anlar oldu. Özellikle geçen sene oynadıkları Manchester United maçlarının ikisini de izledim. Oyunlarını ve oyuncularını iyi biliyoruz" dedi.

RFS, GALATASARAY MAÇINA HAZIR

Letonya ekibi RFS, teknik direktör Viktors Morozs yönetiminde yapılan ilk bölümü basına açık idman ile Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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