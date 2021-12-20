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Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli

20.12.2021 00:02

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan Dilmen, "Bütün Türkiye memnun. İki takımın taraftarları dışında üzülen olmadı. Herkes mutlu; futbolcular, teknik direktörler, hakem. Diğer takım taraftarları mutlu. Trabzonspor mutlu." dedi. Rıdvan Dilmen, bordo-mavililerin ligi zirvede bitireceğini belirtirken, "Şampiyonluk baremi falan yok, şampiyon belli" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi TRT Spor ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'u şampiyon ilan ederken Vitor Pereira'yı yine sert eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"GUARDIOLA'YI GETİRSEN ŞAMPİYON OLAMAZ"

"Fenerbahçe - Beşiktaş maçını özetleyecek olursak; bütün Türkiye memnun. İki takımın taraftarları dışında. Bundan sonra puan farkı azalmayacaktır ligde. Teknik direktör falan değişir falan bilemem tabii o kısmını. Bana göre bu ligin dönme şansı yok da hadi ben yine yüzde 97 olarak vereyim Trabzonspor'a. 3 büyükler bundan sonra bu sezon için değil, gelecek sezon için plan yapsınlar. Galatasaray yaptığını söylüyor. Bundan sonra Fenerbahçe'ye Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz. Kaçtı o tren. 8. haftada lider durumda bulunan takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe, 8. haftada liderdi, demek ki potansiyeli varmış.

"ŞAMPİYONLUK BAREMİ FALAN YOK"

Trabzonspor ligin ikinci devresinde uçacağından değil. 42 puan ikinci devrede toplayamaz. Şampiyonluk baremi falan yok, şampiyon belli Trabzonspor.

Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli - Son Dakika Spor


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