Fenerbahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için tarihi iddia: Rekor kıracaklar

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig tarihinin bir sezonda en fazla puan toplayan takımları olacağını söyledi.

"SÜPER LİG TARİHİNDE BÖYLESİ YOK"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "19 resmi maçın tamamını kazanmanın yanı sıra bu maçta 6-7'yi arayan bir Fenerbahçe'nin olması taraftarlarını gururlandırıyor. Bu lig, Süper Lig tarihinde olmayacağı kadar farklı başladı ve devam ediyor. Lig tarihinin en çok puan toplayan iki takımını göreceğiz." dedi.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

"BIRAKIN KAÇ GOL OLUYORSA OLUR"

"Bu bir kupa maçı değil, orada da yapmayın da böyle bir maçı bu kadar kısa sürede bitirmeyin. Bu maçın uzatması bu kadar kısa sürmemesi lazım. Oyuncu değişikliklerinin 5-6'sı zaten ikinci yarıda yapıldı. Skor böyle diye uzatmalar yarıda kalmış oldu. Bırakın kaç gol oluyorsa olur.

"ŞİMDİ DZEKO DAHA MUTLU"

Fenerbahçe'nin bu kadroyla çıkacağını biliyorduk, bir tek Djiku'nun olmayacağını biliyorduk Samet oynadı. Antrenörün 55 gol atması haricinde hatadan çabuk dönebilmesine de önem veririm ben. Dzeko'nun oyundan çıkmaması gerektiğiyle ilgili fikrimi söylemiştim. Dzeko uzun süre sonra oyundan çıkmadı. Bunu İsmail hocayla ilgili iletişimden kaynaklandığını düşünüyorum. Daha önce çıkarılmamışlığı yok, şimdi çıkmadı ve Dzeko daha mutlu. Şimdi istersen Bulgaristan'a Dzeko'yu götürme.