Rıdvan Yılmaz\'dan alkış toplayan Fair-Play örneği

Spor

15.01.2026 21:39
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın Ankara Keçiörengücü'nü konuk ettiği maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, Beşiktaş lehine korner kararı verdi. Siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, hakeme topun kendisinden çıktığını söyledi ve karar iptal edildi. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Rıdvan Yılmaz'a teşekkür etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasındaEmre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

RIDVAN YILMAZ'DAN ALKIŞ TOPLAYAN FAIR-PLAY ÖRNEĞİ

Mücadeleye maçın ilk yarısında yaşanan fair-play örneği damga vurdu. Maçın 21. dakikasında karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, Beşiktaş lehine korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş lehine verilen korner kararını topun kendisinden çıktığını belirterek iptal ettirdi. Aut olarak kararını değiştiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, milli oyuncunun yanına giderek Rıdvan Yılmaz'a teşekkür etti.

RASHICA'YA PLAKET VERİLDİ

Öte yandan Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi. Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.

Türkiye Kupası, Rıdvan Yılmaz, Keçiören, Beşiktaş, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

