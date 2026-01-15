Rıdvan Yılmaz\'dan alkış toplayan Fair-Play örneği

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasındaEmre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Mücadeleye maçın ilk yarısında yaşanan fair-play örneği damga vurdu. Maçın 21. dakikasında karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, Beşiktaş lehine korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş lehine verilen korner kararını topun kendisinden çıktığını belirterek iptal ettirdi. Aut olarak kararını değiştiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, milli oyuncunun yanına giderek Rıdvan Yılmaz'a teşekkür etti.
Öte yandan Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi. Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.
