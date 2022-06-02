Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak

02.06.2022 12:57
Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak

Yıllardır Sivasspor'un başında gösterdiği istikrarlı grafiği bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak taçlandıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a yurt dışından sürpriz bir teklif geldi. Bundesliga ekibi Stuttgart'ın da takibe aldığı deneyimli teknik adama Mısır Milli Takımı talip oldu. Anlaşmanın sağlanması halinde Çalımbay, Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah'ın hocası olacak.

Sivasspor'a 55 yıllık tarihinde ilk kupasını kazandıran teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüple yeni sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç almadı. Avrupa'nın radarına giren deneyimli hocaya beklenmedik bir teklif geldi.

STUTTGART'TAN SONRA BİR TEKLİF DAHA

Ajansspor'un haberine göre, Alman Bundesliga takımı Stuttgart'ın takip ettiği Rıza Çalımbay'a Mısır Milli Takımı teklif yaptı. Öte yandan; Mısır Milli Takımı, Carlos Queiroz'un ardından Nisan 2022'de Ehab Galal ile anlaşma sağlamıştı.

RIZA ÇALIMBAY'IN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe, Denizlispor , Ankaragücü, Çaykur Rizespor (3 dönem), Beşiktaş , Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da (2. dönemi) takımları bulunan Rıza Çalımbay; toplam 686 maçta 276 galibiyet, 184 mağlubiyet, 226 mağlubiyet aldı, 1.48 puan ortalaması yakaladı.

YORUMLAR
500
Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak Sivasspor'da Rıza Çalımbay destanı Sivasspor'da Rıza Çalımbay destanı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak - Son Dakika


Son Dakika
12:55 AK Parti'li Mahir Ünal'dan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması: İnsanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik
12:47 Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
12:15 Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 13:01:01. #1.13#
SON DAKİKA: Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement