Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak

Sivasspor'a 55 yıllık tarihinde ilk kupasını kazandıran teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüple yeni sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç almadı. Avrupa'nın radarına giren deneyimli hocaya beklenmedik bir teklif geldi.

STUTTGART'TAN SONRA BİR TEKLİF DAHA

Ajansspor'un haberine göre, Alman Bundesliga takımı Stuttgart'ın takip ettiği Rıza Çalımbay'a Mısır Milli Takımı teklif yaptı. Öte yandan; Mısır Milli Takımı, Carlos Queiroz'un ardından Nisan 2022'de Ehab Galal ile anlaşma sağlamıştı.

RIZA ÇALIMBAY'IN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe, Denizlispor , Ankaragücü, Çaykur Rizespor (3 dönem), Beşiktaş , Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da (2. dönemi) takımları bulunan Rıza Çalımbay; toplam 686 maçta 276 galibiyet, 184 mağlubiyet, 226 mağlubiyet aldı, 1.48 puan ortalaması yakaladı.