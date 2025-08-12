Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler - Son Dakika
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler

12.08.2025 15:29
Eski Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların transfer politikasını eleştirdi. Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ın transferlerini gereksiz bulan Çalımbay, Arda Turan'ın Shaktar Donetsk'e gitmesi hakkında da ''Menajerler götürdü'' yorumunu yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski antrenörlerinden Rıza Çalımbay, Akşam TV'de Beşiktaş'taki dönemini ve siyah-beyazlıların yeni transferlerini değerlendirdi.

"BANA DESTEK OLMADILAR"

Kendisinin Hasan Arat döneminde göreve geldiği ve kısa sürede ayrıldığı süreçten bahseden Rıza Çalımbay, "Yaşanan tatsızlıklar Beşiktaş'a hiç yakışmadı. O dönemde Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Hasan Arat benimle çalışmak istediklerini söyledi, hatta sözleşme getirdiler. Ben de 'Bana sahip çıkarsanız imzalarım' dedim. İmzayı attım ama kısa süre sonra hiçbiri yanımda durmadı. Bana yanlış yaptılar. Sonrasında aynı durum onların başına da geldi" dedi.

"ORKUN TRANSFERİ GEREKSİZ"

Beşiktaş'ın kadro planlamasına eleştiride bulunan Rıza Çalımbay, "Yanlış bir hamle oldu, Orkun'a ne gerek var? Gedson Fernandes varken neden alıyorsunuz? Fernandes'i göndermeseydiniz. Orkun parasını aldı ve geldi" sözlerini kullandı. Beşiktaş'ın yeni santrforu Tammy Abraham'a da eleştirilerde bulunan Çalımbay, "Daha kaliteli bir oyuncu alınmalıydı. Avrupa ön elemesinde izledik, sahada etkili olamadı ve maçlar kaybedildi" ifadelerini sarf etti.

"ARDA'YI MENAJERLER GÖTÜRDÜ"

Kendisine Arda Turan'ın Shaktar Donetsk'e geçmesi sorulduğunda Rıza Çalımbay, "Yok, onu menajerler götürdü oraya." dedi.

