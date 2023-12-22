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Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında 3. golde hata yapan kaleci Mert Günok'u eleştirdi. Çalımbay, ''Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit'' dedi.

22.12.2023 - 00:15,  Güncelleme: 00:47
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Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçının ardından 3. golde hata yapan Mert Günok'u eleştirdi.

"NASIL KALECİSİN?"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit" dedi.

"OYUNCULAR KADRO DIŞI KALMASAYDI"

Oyuncularına ateş püsküren deneyimli antrenör, "Yenilen goller bizi mahvediyor. Golümüzü attık. Hiçbir şey yok. Yediğimiz gol, kendi kalemize attığımız gol gibi. Öbürü geri pas veriyor, gol oluyor. Kalecimiz topa vuracağına çalıma gidiyor ve gol oluyor. Yani böyle... Bu maçın bütün rakamlarına bakın, en üst biziz, yapmışız etmişiz, şut falan bizde. Bireysel hatalar maalesef bizi kötü yaptı. Onun dışında bir şey yok. Nasıl düzelecek? Düzelecek. Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı... Mesela Gedson oynayabilirdi, oynayabilirdi. Ayağı kadar önemli değildi, oynayabilirdi. 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz. Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin. Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi"

Beşiktaş\'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert\'e Rıza hoca fena ayar verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Rıza Çalımbay, Mert Günok, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi - Son Dakika
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