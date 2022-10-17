Rıza Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık" - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık"

17.10.2022 22:47

- Rıza Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "İyi bir şekilde oynadık" "Maça gerçek taraftarın gelmesi gerekiyor" Giresunspor'u sahasında 3-0 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu.

- Rıza Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"İyi bir şekilde oynadık"

"Maça gerçek taraftarın gelmesi gerekiyor"

SİVAS - Giresunspor'u sahasında 3-0 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, "Kazanmamız için atak oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İstediğimiz taktiği mükemmel şekilde yaptık. Aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki ikinci galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Mücadele iyi oldu. Bizim mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Başakşehir maçında da çok iyi oynadık. Bizim kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu. İyi bir şekilde oynadık. Güzel bir şekilde de bitirdik. Kazanmamız için atak oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İstediğimiz taktiği mükemmel şekilde yaptık. Aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti" dedi.

"Sorunu çözeriz"

Bir gazetecinin "Maç sonu taraftar takımı kutlamaya çağırdı. Caner Osmanpaşa ile Ali Şaşal Vural direkt soyunma odasına gitti. Bu küslük nereye kadar devam edecek?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Futbolda küslük diye bir şey yolmaz. Bir tek bizim taraftarda tepki olmuyor. Bunlar futbolun parçası yapacak bir şey yok. Ben o olayı görmedim ama sorunu çözeriz. Taraftarlar oyuncuların yerine kendilerini koysunlar. Sahada yuhalanmak iyi bir şey değil. Caner Osmanpaşa hem deplasmanda hem de burada çok iyi oynuyor. Ali Şaşal da yerli kaleciler içinde en iyilerden bir tanesi. Önemli olan bir daha tepki olmaması" yanıtını verdi.

"Taraftarın içten bir şekilde gelmesi gerekiyor"

Taraftarla ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, "Ben taraftar konusunda üzerime düşeni yaptım. Bir sürü şey yaptım. Bence artık yapmamak gerekiyor. Taraftar gelmeyince kendimiz kötü oluyoruz. Biz haftaya CFR Cluj takımıyla final gibi bir maç oynayacağız. Bir her seferinde belediye başkanını arayıp başkanım maçı bedava yap diyemeyiz. Maça gerçek taraftarların gelmesi gerekiyor. Sivasspor'un Avrupa'ya devam etmesini isteyenlerin gelmesi gerekiyor. Ben artık taraftarı çağırmak istemiyorum. Bu takım 3 senedir mükemmel işler yapıyor. Taraftarın mutlaka gelmesi gerekiyor ama içten gelmesi gerekiyor" cevabını verdi.

"Cluj maçı milli maç havasında geçecek"

Çalımbay son olarak, takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi vererek, "Maç Trabzon maçına hazır olur. O yüzden bugün riske girmedik. Fredrik Ulvestad'ın burnu kırık. Bugün de Robin Yalçın sakatlandı. Biraz problem var Robin'de. Trabzon'a eksik kadroyla gidebiliriz ama CFR Cluj maçı bizim için milli maç havasında geçek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Güzel bir galibiyet aldık' - Son Dakika

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