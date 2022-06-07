Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2- - Son Dakika
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Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-

07.06.2022 10:26

- Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha! DG Sivasspor Kulübü, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

- Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha!

SİVAS - DG Sivasspor Kulübü, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Hocamızın prensipleri gereği 1 yıllık sözleşme yapıyoruz. Hem bize hem de hocamıza hayırlı olsun" dedi.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekerek kupayı alan ve 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı. Rıza Çalımbay için, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törene Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Rıza hocamızla yeniden beraberiz. Hocamızla 3 yıl bir birlikteliğimiz oldu ve güzel anılarla ayrılmıştık. Daha sonra yeniden takımımıza geldi ve bizi başarıdan başarıya taşıdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün atacağımız imza kulübümüz açısından son derece önemli. Sivasspor'un 55 yıllık tarihinde en uzun süre görev alan teknik direktör olarak tarihimizde yer edindi hocamız. Kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel birlikteliğin devamını sağlamak amacıyla hocamızla 1 yıl daha sözleşme imzalıyoruz. Bu 1 yıl sembolik, geçen sene de söylemiştik. Hocamızın prensipleri gereği 1 yıllık sözleşme yapıyoruz. Hocamızla uzun yıllar gönül sözleşmesi imzalamış durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Yine bugün hocamızla bir yıl daha imzamızı atıyoruz. Hem bize hem de hocamıza hayırlı olması dileklerimle" dedi.

"Çok mutluyum"

1 yıllık sözleşmeye imza atan Rıza Çalımbay ise çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Kendim de Sivaslı olduğumdan dolayı burada çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir istikrar yakaladık, inşallah bunu da daha güzel bir şekile dönüştürmek istiyoruz. Ben gerçekten çok mutlu oldum tekrar sözleşme imzaladığımız için. İnşallah bundan önce son 3 sene nasıl başarılı olduysak, bunların üzerine koyarak daha iyi bir şekile getirmek için bütün çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2-

YORUMLAR
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Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'la yeni sözleşme imzaladı! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'la yeni sözleşme imzaladı! Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı -2- - Son Dakika

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