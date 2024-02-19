Rize'de Heliski Yarışları Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rize'de Heliski Yarışları Heyecanı

Rize\'de Heliski Yarışları Heyecanı

Rize'de gerçekleştirilen heliski yarışlarında yedinci hafta etkinliği başladı. Kaçkar Dağları, helikopterli kayak sporu olan heliski tutkunlarının tercih ettiği bir bölge haline geldi. Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülen etkinlikte, İtalya, İngiltere, İsviçre ve Fransa'dan 28 kişilik sporcu kafilesi yer alıyor. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu etkinlikte, sporcular kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde snow-track ile orman içlerine taşınarak kayıyor.

19.02.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de gerçekleştirilen "heliski" yarışlarında yedinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005 yılından itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede üç helikopterle başlayan faaliyetin altıncı haftasına 22 kişilik sporcu kafilesi katıldı. Dün başlayan yedinci hafta etkinliğinde ise İtalya, İngiltere, İsviçre ve Fransa'dan 28 kişilik sporcu kafilesi karın keyfini çıkarıyor.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Bölgeye snow-track (paletli kar aracı) ile getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlanıyor.

Nisan ayı ortasına kadar sürmesi planlanan etkinlik için bu yıl 400'e yakın sporcu akredite olurken bu zamana kadar 150'nin üzerinde sporcu faaliyete katıldı.

Kaynak: AA

Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize'de Heliski Yarışları Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de Heliski Yarışları Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement