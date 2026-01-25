Rize'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rize'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol!

Rize\'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol!
25.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'un golü 90. dakikada geldi. Her iki takım da karşılaşmayı ilk yarıda gördüğü kırmızı kartlarla 10 kişi tamamladı. Çaykur Rizespor'un 1 golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Konuk ekip Alanyaspor'da da Maestro, 21 ve 43. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Ev sahibi Rizespor, 62. dakikada Qazim Laçi ile golü buldu. Yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RİZESPOR ÖNE GEÇTİ, CEVAP 90'DA GELDİ

Çaykur Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Alanyaspor, bu gole 90. dakikada karşılık verdi. Sahneye çıkan Steve Mounie, bu sezonki ilk golünü attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, puanını 19'a, Corendon Alanyaspor ise 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig, Rizespor, Alanya, Futbol, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
19:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 21:42:10. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.