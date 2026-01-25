Rize\'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Konuk ekip Alanyaspor'da da Maestro, 21 ve 43. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Ev sahibi Rizespor, 62. dakikada Qazim Laçi ile golü buldu. Yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RİZESPOR ÖNE GEÇTİ, CEVAP 90'DA GELDİ

Çaykur Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Alanyaspor, bu gole 90. dakikada karşılık verdi. Sahneye çıkan Steve Mounie, bu sezonki ilk golünü attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, puanını 19'a, Corendon Alanyaspor ise 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.