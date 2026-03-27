Rize\'nin gururu Çamlıhemşin Türkiye şampiyonu oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi, kayaklı koşu branşında elde ettiği tarihi başarıyla Türkiye gündemine damga vurdu. Sarıkamış'ta gerçekleştirilen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Çamlıhemşinli genç sporcular, zorlu hava koşullarına ve güçlü rakiplere rağmen üstün performans sergileyerek genel klasmanda şampiyonluğa ulaştı. "Kaçkar Çocukları" olarak anılan sporcuların bu başarısı, hem ulusal spor kamuoyunda hem de yerel basında büyük bir gurur ve coşkuyla karşılandı.

KAR, SOĞUK VE ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN TARİHİ ZAFER

Sarıkamış'ta iki gün boyunca devam eden yarışlar, sporcular için oldukça zorlu şartlarda gerçekleşti. Düşük hava sıcaklığı, yoğun kar ve teknik parkur koşulları, yarışmacıların dayanıklılığını ve becerisini ön plana çıkardı. Bu zorlu şartlara rağmen Çamlıhemşinli sporcular istikrarlı performanslarıyla dikkat çekti.

Yarışmalar sonunda Çamlıhemşin ekibi toplamda 14 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 8 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile genel klasmanda Türkiye şampiyonu olan ekip, spor camiasında takdir topladı. Elde edilen bu sonuç, yalnızca bir yarış başarısı değil, aynı zamanda disiplinli çalışmanın ve takım uyumunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

"KAÇKAR ÇOCUKLARI" TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ulusal basında yer alan yorumlarda Çamlıhemşinli sporcular "geleceğin milli takım adayları" olarak gösterildi. Teknik yeterlilikleri, yarış disiplini ve parkur hakimiyetleriyle öne çıkan genç sporcuların performansı, kayaklı koşu branşı adına önemli bir referans olarak değerlendirildi.

Yerel basında ise ilçede büyük bir gurur atmosferi oluştu. Okullar, aileler ve spor camiası bu başarıyı sahiplenerek geniş kapsamlı şekilde gündeme taşıdı. Eğitim kurumlarının spor faaliyetlerine verdiği destek, antrenörlerin katkısı ve sporcuların azmi, bu başarının temel yapı taşları arasında gösterildi.

Doğanın zorlu şartlarında yetişen ve "Kaçkar Çocukları" olarak anılan sporcular, hem bireysel hem de takım performanslarıyla Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başardı. Bu tarihi şampiyonluk, bölgeden yetişen genç sporcuların ilerleyen dönemde daha büyük uluslararası organizasyonlarda da söz sahibi olabileceğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haber: Yavuz Günay