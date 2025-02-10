Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı - Son Dakika
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Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı

Rizespor, Abdülkadir Ömür\'ü Kiraladı

Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

10.02.2025 17:43
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Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımından kiralık olarak renklerine bağladığı Abdülkadir Ömür'ü 'Kasketli fotoğrafı' ile duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Trabzonspor'un efsanevi Teknik Direktörü ve Trabzonspor'un 7 şampiyonluğundan 4'ünde imzası olan Ahmet Suat Özyazıcı ile başlayarak Trabzonspor'un son şampiyonluğunda Rizeli teknik direktörü Abdullah Avcı ile devam eden kasket modası Trabzonspor taraftarı ve camiasında bilinen bir sembol haline geldi. Trabzonspor altyapısında yetişerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşan Abdulkadir Ömür de şampiyonluk yaşadığı yıl kasket modasına uyum sağlayarak 'Kasketliler' kategorisine girmişti. Çaykur Rizespor ile bugün itibarıyla kiralık olarak anlaşan Ömür'ün kasketli pozu dikkatlerden kaçmadı. Elinde Rize'nin sembolü çay dolu bardak, kafasında ise Trabzon ile eşleşen kasket ile objektiflerin karşısına geçen Ömür'ün bu fotoğrafı kulüp tarafından basın mensuplarına servis edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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