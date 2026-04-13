Rizespor, Gaziantep'i 2-1 Yendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor, Gaziantep'i 2-1 Yendi

13.04.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Goller Laçi ve Sowe'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Camara'nın vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

73.dakiakda ceza sahasının dışında sağ tarafta topla buluşan Taylan Antalyalı'nın topu çekerek gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla auta çıktı.

79. dakikada Mihaila'nın pasında şık bir vuruş gerçekleştiren Laçi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle bulutu. 1-1

81. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Sowe'un şutunda kaleciden seken top yeniden Sowe'a çarparak filelerle buluştu. 2-1

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 90+1), Augusto (Mebude dk. 72), Olawoyin (Halil Dervişoğlu dk. 66), Qazim Laçi, Mihaila (Taha Şahin dk. 90+1), Ali Sowe (Pierrot dk. 90+1)

Yedekler: Erdem Canpolat, Buljubasic, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Myenty Abena, Luis Perez (Arda Kızıldağ dk.78), Melih Kabasakal, Drissa Camara (Denis Draguş dk. 86), Lungoyi (Mujakic dk. 78), Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim (Gassama dk. 72), Mohamed Bayo

Yedekler: , Victor Gidado, Karamba, Deian Sorescu, Yusuf Kabadayı,Burak Bozan, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Mohamed Bayo (dk. 23) (Gaziantep FK), Laçi (dk. 79), Ali Sowe (dk. 81) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin, Sagnan (Çaykur Riespor), Perez, Lungoyi, Melih Kabasakal, Zafer Görgen, Burak Yılmaz (Gaziantep FK) - RİZE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 00:08:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.