Rizespor hocası Uçar, Trabzonspor maçında iç sahada iyi sonuçlar başlatmak istiyor. - Son Dakika
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Rizespor hocası Uçar, Trabzonspor maçında iç sahada iyi sonuçlar başlatmak istiyor.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, pazartesi iç sahada Trabzonspor ile oynayacakları maçı iyi sonuçların başlangıcı yapmak istediklerini söyledi. Uçar, iç sahada iyi oyuna rağmen istenen sonuçları alamadıklarını ve puan beklentilerinin altında kaldıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ekibimle beraber, oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp pazartesi günü artık iç sahada bundan sonra alacağımız iyi sonuçların bir başlangıcını, fitilini ateşlemek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor. Statta gerçekleşen antrenman öncesinde basın açıklaması yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İç sahada oynayacakları karşılaşmanın önemine vurgu yapan Recep Uçar, "Bu sezon evimizde oynayacağımız dördüncü maçımız. Hafta başından beri komşu şehrimiz Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Şu ana kadar ligde oynadığımız maçlarda, özellikle iç sahada iyi oyunlar ortaya koymamıza, iyi performanslar göstermemize rağmen maalesef arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bazen yaptığımız basit hatalar; özellikle final noktalarında, final paslarındaki ve sonuçlandırmadaki arzu ettiğimiz seviyede olmamamız, istenilen sonuçları alamamamıza vesile oldu" dedi.

"Bu maçın şehrimiz için ne anlam ifade ettiğini de bilen bir insanım"

Rakip Trabzonspor'un formda olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam Uçar, "Evet, bazı şeyleri düzeltmemiz, bazı şeyleri iyileştirmemiz gereken bir maç. Rakip takımımız Trabzonspor. Bir derbi, Karadeniz derbisi. Bu maçın şehrimiz için ne anlam ifade ettiğini de bilen bir insanım. Baktığımızda Thomas Reis Hoca özellikle anlaştıktan sonraki ligde oynadıkları iç saha üç maçını da kazanan, gol yemeden kazanan, Salah başta olmak üzere çok önemli oyuncuları olan, oyun gücü, oyuncu gücü olan, hem set hücumlarında hem geçiş hücumlarında başarılı bir Trabzon takımına, formda bir Trabzon'a karşı oynayacağız. Onların bu bireysel kalitelerine karşılık biz de ortaya koyacağımız iyi bir takım oyunuyla evimizde iyi sonuçları başlatmak istiyoruz. Pazartesi günkü maç bizim için bir fırsat daha. Umarım pazartesi günü şehrimizi, stadımızı dolduran, maça gelen bütün taraftarlarımızı, televizyon başındaki ve ülke genelindeki bütün Rizespor sevdalılarını mutlu edeceğimiz bir maç olur. Bunun için ekibimle ve oyuncularımla beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp pazartesi günü artık iç sahada bundan sonra alacağımız iyi sonuçların başlangıcını yapmak, fitilini ateşlemek istiyoruz. Umarım da başarırız" ifadelerini kullandı.

"Beklentilerin puan anlamında altında kaldığımızın da farkındayız"

Sahada mücadele güçlerinin yüksek olacağını kaydeden Uçar, "Söylediğim gibi iyi bir takıma, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalara da baktığımızda özgüvenleri yüksek bir şekilde buraya gelecekler. Ama biz şu ana kadar ne deplasmanda ne de burada oynadığımız 8 maçı aslında oyun anlamında kaybetmediğimizi düşünüyorum. Bizim yine en büyük gücümüz taraftarımızla beraber ortaya koyacağımız takım halindeki oyun gücümüz olacak. Rizespor olarak iyi bir takımız. Birçok oyun anlamında, birçok istatistik anlamında oynadığımız oyunların karşılığını maalesef puan olarak alamadık. Beklentilerin puan anlamında altında kaldığımızın da farkındayız. Bu durum beni ve oyuncularımı da mutlu etmiyor. O yüzden evimiz bizim için özel. Burası bizim evimiz. İyi bir Karadeniz derbisi olacak. Trabzonspor maçında da iyi bir sonuç alabilmek adına oyuncularımızla var olan gücümüzü maksimal oranda sahaya vermeye çalışacağız. Umarım bu durum iyi bir sonuç almamıza vesile olur" dedi.

Kadir Özcan'ı anma

Açıklamasında Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Kadir Özcan'ı da anan Uçar, "Sevgili Kadir Özcan hocamızın bugün 13. ölüm yıl dönümü. Trabzon efsanelerinden birisi. Benim de futbolculuğumda, takım kaptanlığı yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörlüğümü yapmış bir insan. Güzel bir insan, iyi bir efsane. Trabzon için çok büyük anlamlar ifade ettiğini de biliyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Trabzon camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kadir Özcan önemli bir kişilik, Türk futbolunda da uzun yıllar hala unutulmayacağını düşünüyorum, ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

Taraftara destek çağrısı

Son olarak yeşil-mavili taraftarlara çağrıda bulunan Recep Uçar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu maçın bizim için ne anlam ifade ettiğini, şehrimiz için ne ifade ettiğini, Rizespor sevdalıları için ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım. Trabzon maçlarında bugüne kadar hep takımlarının yanında oldular, desteklediler. Biz üzgünüz. Geçen sene 6-7 ayda bir maç kaybettik, onları hep mutlu gönderdik evlerine ama bu sene maalesef saydığım sebeplerden dolayı mutlu gönderemedik. Pazartesi günü tek amacımız onları evlerine mutlu göndermek olacak. Bu doğrultuda onlardan istirhamım, ricam; maçın son anına kadar takımın yanında olsunlar, desteklesinler. Biz son düdüğe kadar sahada var olacağız, son düdüğe kadar enerjimizi son katresine kadar kullanmaya çalışacağız. Umarım onları bu sefer evlerine mutlu göndeririz."

Kaynak: İHA
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