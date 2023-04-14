Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler! Rizespor-Trabzonspor U16 maçında genç oyuncuya pes dedirten hamle - Son Dakika
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Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler! Rizespor-Trabzonspor U16 maçında genç oyuncuya pes dedirten hamle

14.04.2023 16:12

Rizespor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren U16 maçının son anlarında bordo-mavililerin golü sonrası sahada adeta kıyamet koptu. Rizesporlu olduğu öne sürülen bir antrenörün, Trabzonsporlu bir futbolcuya tokat attığı anlar taraftar kamerasına yansıdı.

Trabzonspor U16 Takımı, ligin son haftasında Çaykur Rizespor'un U16 takımını 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında bordo-mavililerin attığı galibiyet golü sonrası ortalık karıştı.

TRABZONSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

Mehmet Cengiz 3. Nolu Suni Çim Saha'da oynanan maçta, Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 90+5'te geldi. Ligi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, Gelişim Ligi'nin play-off aşamalarına katılmaya hak kazandı.

ANTRENÖRDEN FUTBOLCUYA TOKAT

Trabzonspor'un bulduğu galibiyet golünün ardından ise saha adeta savaş alanına döndü. Taraftar kamerasına yansıyan görüntülerde Rizesporlu olduğu iddia edilen bir antrenörün, bordo-mavili futbolcuya tokat attığı görüldü.

YORUMLAR (1)
  • Kemal Taflan: Biz biliyoruz onları akıllarınca Trabzon'da yarış halindeler pehhhh ?????????? antroner kartını iptal etmeyenlere yazıklar olsun o antroner Trabzon'a gelmeyecekmi Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler! Rizespor-Trabzonspor U16 maçında genç oyuncuya pes dedirten hamle - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler! Rizespor-Trabzonspor U16 maçında genç oyuncuya pes dedirten hamle - Son Dakika
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