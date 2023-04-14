Trabzonspor U16 Takımı, ligin son haftasında Çaykur Rizespor'un U16 takımını 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında bordo-mavililerin attığı galibiyet golü sonrası ortalık karıştı.
Mehmet Cengiz 3. Nolu Suni Çim Saha'da oynanan maçta, Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 90+5'te geldi. Ligi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, Gelişim Ligi'nin play-off aşamalarına katılmaya hak kazandı.
Trabzonspor'un bulduğu galibiyet golünün ardından ise saha adeta savaş alanına döndü. Taraftar kamerasına yansıyan görüntülerde Rizesporlu olduğu iddia edilen bir antrenörün, bordo-mavili futbolcuya tokat attığı görüldü.
Son Dakika › Spor › Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler! Rizespor-Trabzonspor U16 maçında genç oyuncuya pes dedirten hamle - Son Dakika