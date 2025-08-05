Rizespor Kaptanı Hojer'den Güçlü Mesaj - Son Dakika
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Rizespor Kaptanı Hojer'den Güçlü Mesaj

Rizespor Kaptanı Hojer\'den Güçlü Mesaj
05.08.2025 18:49
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Casper Hojer, yeni transferlerle güçlendiklerini ve Göztepe maçında farklı bir takım olacağını açıkladı.

ÇAYKUR Rizespor'un kaptanı Danimarkalı savunma oyuncusu Casper Hojer, "Daha güçlü bir takım haline geldik. Özellikle katılan tecrübeli oyuncuların hepsi kendilerini kanıtlamış oyuncular. Zaten bunu antrenmanlarda ve çalışmalarımızda hemen ön plana çıkardılar. Onların katacakları enerjiyle birlikte pazar günü çok daha farklı bir takım olduğumuzu göreceksiniz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2025-26 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü evinde Göztepe ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer sezon hazırlıklarını sürdürdü. Salonda ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada istasyon ve taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi yeşil-mavililerin kaptanı deneyimli savunma oyuncusu Casper Hojer, saha kenarında basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

'FARKLI BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖRECEKSİNİZ'

Daha güçlü bir takım haline geldiklerini söyleyen Danimarkalı savunma oyuncusu Hojer, "Daha güçlü bir takım haline geldik. Özellikle katılan tecrübeli oyuncuların hepsi kendilerini kanıtlamış oyuncular. Zaten bunu antrenmanlarda ve çalışmalarımızda hemen ön plana çıkardılar. Onların katacakları enerjiyle birlikte pazar günü çok daha farklı bir takım olduğumuzu göreceksiniz" dedi.

Göztepe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hojer, "Onların da yeni oyuncuları var. Dinamik bir oyun sistemleri var. Bizimkinden farklı bir oyun sistemiyle oynuyorlar. Baskı kurmayı deneyeceklerdir. Hızlı oyuncuları var. Öncelikle bu hızlı oyunculara karşı önlem alacağımız kesin. Fakat son maçta da görüldüğü üzere baskı altına aldıklarında, baskıdan kurtulduğumuzda bizim de çok etkili olabileceğimizi onlara daha önce göstermiştik. Bu anlamda baktığınız zaman hafta sonu bizim için çok ciddi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Açıkçası saha içerisinde bir savaş mücadelesi gibi olacak bizim için. Fakat biz buradan galip gelen taraf olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER LİGİMİZE GELİYOR'

Çok önemli transferlerin ligin kalitesinin arttığını ifade eden Hojer, "Şimdi yeni gelen oyuncularla beraber bu seviye artmaya başladı. Çok önemli transferler ligimize geliyor. Bu tabii ki ligin kalitesini daha da arttırıyor. Zaten çok önemli bir ligdi, kalitesini kanıtlamış bir ligdi. Şimdi bu oyuncuların katılımıyla daha da kaliteli bir hal aldı. Açıkçası birazcık beni şaşırtıyor. Bu oyuncuların buraya nasıl geldikleri, transfer ücretlerinin nasıl ödendiği ama diğer taraftan da baktığımız zaman bundan büyük keyif alıyorum çünkü bu oyunculara karşı oynayacağım. Bu oyuncuların olduğu bir ligde oynayacağım. Bu da bir oyuncu olarak bana büyük keyif katıyor. Bu oyuncuların burada olması daha çok lige dikkati çekecektir. Aynı zamanda statların daha fazla da dolmasını sağlayacaktır" diye belirtti.

Kaynak: DHA

Rizespor, Futbol, Finans, Casper, Çaykur, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor Kaptanı Hojer'den Güçlü Mesaj - Son Dakika

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