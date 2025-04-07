Robert Prosinecki iflasın eşiğinde

Daha önce Türkiye'de de takımlar çalıştıran Karadağ Milli Takımı'nın Hırvat teknik direktörü Robert Prosinecki'nin başı dertte. Prosinecki'nin çikolata fabrikası Steviq Life, 360 bin euro tutarındaki borçları nedeniyle iflasın eşiğinde.

ALACAKLILAR DAVA AÇTI

Mahkeme, alacaklıların taleplerini incelemek üzere duruşma planladı. Zagreb Ticaret Mahkemesi, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin şirketi Steviq Life, hakkında bir ön duruşma açtı ve 1 Temmuz'da, alacaklıların şimdiye kadar bildirilen yaklaşık 360 bin euro taleplerini incelemek üzere bir duruşma planladı.

2654 EURO SERMAYE İLE KURULDU

Steviq Life, Aralık 2018'de 2654 euro (20.000 Hırvat Kunası) sermaye ile Robert Prosinecki tarafından kuruldu. Bir kakao, çikolata ve şekerleme fabrikası olarak bilinen Steviq Life, Avrupa'da sıcak çikolatayı sadece doğal bir tatlandırıcı olan Stevia ile tatlandıran ilk çikolata fabrikası olarak tanıtıldı.

EN ZENGİN HURVARTLARDAN BİRİNİN ALACAĞI KONUŞULUYORDU

Bu yılın başlarında Robert Prosinecki'nin şirketi Steviq Life, kendisini kamuoyuna dünyanın en zengin Hırvatlardan biri olarak tanıtan Branko Roglic'in sahibi olduğu Orbico şirketine geçeceği iddiasıyla gündeme gelmişti.

TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞTI

Futbolculuk döneminde Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Real Madrid, Barcelona, Sevilla gibi takımlarda forma giyen Robert Prosinecki, teknik direktörlük kariyerinde ise Türkiye'de Kayserispor ve Denizlispor'u çalıştırdı. Kızılyıldız, Azerbaycan Milli Takımı, Bosna Hersek Milli Takımı, NK Olimpija ve NK Rudes takımlarında da görev yapan 56 yaşındaki teknik adam, Şubat 2024'ten bu yana Karadağ Milli Takımı'nın başında.