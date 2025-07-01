Rodallega\'nın Şampiyonluğu ve Ege Kulüplerinin Düşüşü

EGE'nin köklü kulüpleri Akhisarspor ve Denizlispor amatör kümeye düşerken Süper Lig'de yıllar önce bu takımların formasını giyen emektar golcü Hugo Rodallega halen yeşil sahalarda boy gösteriyor. Rodallega, ilerlemiş yaşında sakat sakat takımını şampiyonluğa taşıyarak gündem oldu. Akhisarspor'un Türk futboluna kazandırdığı Kolombiyalı futbolcu 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında bu kulüpte görev yaptı. Ocak 2017'de Trabzonspor'a transfer olan usta golcü, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını ise Denizlispor'da geçirdi. O dönem 7 yıl aralıksız Süper Lig'de yer alıp 2018'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, 2019'da küme düştükten sonra amatöre kadar geriledi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de sahaya çıkacak kadro bulamayan Akhisar, ilk 5 maçı farklı kaybetmesinin ardından ligden çekilip yine küme düştü. Ege'nin en köklü kulüplerinden Denizlispor ise 2021'de Rodallega'nın yer aldığı kadroyla Süper Lig'den düştükten sonra 4 yıl içinde tarihinde ilk kez amatöre gerileyip kapanma tehlikesi yaşamaya başladı. Türkiye'nin ardından önce Brezilya'da forma giyen, ardından ilerlemiş yaşına rağmen ülkesinde halen Santa Fe'de oynayan 40 yaşına merdiven dayayan Rodallega ise ülkemizdeki takımlarının yaşadığı çöküşün aksine küllerinden doğdu.

SAKAT SAKAT ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Rodallega, Kolombiya'da şampiyonu belirleyecek olan maçta Medellin önünde sakat sakat oyuna devam etmesine rağmen 79'uncu dakikada attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti ve şampiyonluğu getirip dünya futbol tarihine geçti. Hugo Rodallega, toplam 6 yıllık Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 190 maçta 69, Türkiye Kupası'nda 13 maçta 11 gol atmıştı.