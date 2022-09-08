Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

08.09.2022 16:24
Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

Romanya'da bugün başlayan Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Romanya'da bugün başlayan Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vlasia kentindeki organizasyonda gençler ferdi kategorisinde Burak Alparslan atı "Kelibia Z" ile birinci, aynı yarışmada Ceren Ertöz atı "Cash It" ile ikinci oldu.

Şampiyonada milli biniciler, usta, genç, genç yetişkin, kadın, yıldız olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katılıyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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