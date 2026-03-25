Romanya, Türkiye ile Maç İçin Hazırlıklarını Tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Türkiye ile İstanbul'da karşılaşacak Romanya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'ta teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmana topla ısınma yaparak başlayan Rumen futbolcular, 15 dakikalık bölümü basına açık idmanda koşular sonrasında topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
