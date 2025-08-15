Romulo Cardoso Göztepe'den Leipzig'e Rekor Transfer

Göztepe'nin Alman ekibi Leipzig'e gönderdiği Romulo Cardoso, 46 maçta attığı 22 golle hem taraftarın sevgilisi oldu hem de kulüp tarihine geçti.

Göztepe, 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Romulo'nun bonservisini, geçen sezonun ilk yarısında 2,5 milyon avro bedelle aldı.

Sarı-kırmızılıların 1. ligden Süper Lig'e yükselmesinde önemli payı olan Brezilyalı forvet, 13 maçta forma giyip 5 gol attı. İzmir temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2024-2025 sezonunda 29 maçta forma giyen Romulo Cardoso, 13 golle takımına katkı verdi.

Genç forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 4 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 46 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 22 golle Türkiye kariyerini tamamladı.

Romulo, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'a 3 gol atma başarısı göstererek Türkiye'de ilk kez hat trick yapmış ve takımını yarı finale taşımıştı.

Hazırlık maçlarında oynamadı

Göztepe'nin bu sezon öncesi Urla'da başlayıp Slovenya'nın Bled şehrinde devam eden hazırlık kamplarına katılan Romulo, takımının yurt için ve dışında oynadığı 5 hazırlık maçında da forma giymedi.

Rekor transfer

Brezilyalı forvet oyuncusu Alman ekibi Leipzig ile 20 milyon avro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncu, 5 milyon avro da bonusların yer aldığı sözleşmeyle kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle satışı yapılan oyuncu oldu.

Sarı-kırmızılılar daha önce en yüksek bonservis bedeliyle sattı oyuncu Obinna Nwobodo'du. Orta saha oyuncusu, ABD'nin Cincinnati kulübüne 2,7 milyon avroya satılmıştı.