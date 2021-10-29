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Ronaldo-Georgina duyurdu! İkiz bebekleri olacak - Son Dakika

Ronaldo-Georgina duyurdu! İkiz bebekleri olacak

29.10.2021 09:11

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, ikiz bebekleri sosyal medya üzerinden açıkladı. Rodriguez ile birlikte ultrason görüntülerini paylaşan Portekizli futbolcu, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, 6. kez baba olmaya hazırlanıyor. Biri şuan da sevgilisi olan Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunan Portekizli yıldız, yeniden ikiz babası olacak.

"SİZİNLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu paylaşımında, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo mutlu haberi takipçileriyle paylaştı! 6. kez baba oluyor
Ronaldo-Georgina duyurdu! İkiz bebekleri olacak

Cristiano, Bebek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo-Georgina duyurdu! İkiz bebekleri olacak - Son Dakika Spor


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