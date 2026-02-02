Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor - Son Dakika
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo\'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor
02.02.2026 16:22  Güncelleme: 16:24
Ronaldo\'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor
Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan Gökmen Akdoğan, son görüntüsüyle sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcıların büyük bölümü, Akdoğan'ın artık Ronaldo'ya benzemediğini savunurken, paylaşıma yapılan yorumlar dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Gökmen Akdoğan, son görüntüsüyle yeniden gündem oldu. Uzun süre "Ronaldo'ya en çok benzeyen kişi" olarak anılan Akdoğan'ın, yaş almasıyla birlikte Portekizli yıldızdan uzaklaştığı yönündeki yorumlar dikkat çekti.

Ronaldo'ya benzeyen gencin son hali olay oldu: Artık benzemiyor
Gerçek Ronaldo...

"BAKKALDAN PLASTİK DİŞ ALIP TAKSAM..."

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Arto'ya benzemeye başlamış", "Bakkaldan plastik diş alıp taksam ben de benzerim", "Hiçbir zaman benzemedi", "Ronaldo bir gün bunu dövecek ama bakalım ne zaman", "Ronaldo yaş aldıkça buna benzemeye başladı" ve "Ben daha çok benziyorum" gibi ifadeler yer aldı.

Ronaldo'ya benzeyen gencin son hali olay oldu: Artık benzemiyor
İşte çakma Ronaldo'nun son hali...

HAYATINI KURTARAN BENZERLİK

Gökmen Akdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Ronaldo'ya benzetilmenin hayatını değiştirdiğini ve bu sayede sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaştığını dile getirmişti. Ancak son paylaşımlar, benzerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Son Dakika Spor Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor - Son Dakika

