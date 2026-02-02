Ronaldo\'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Gökmen Akdoğan, son görüntüsüyle yeniden gündem oldu. Uzun süre "Ronaldo'ya en çok benzeyen kişi" olarak anılan Akdoğan'ın, yaş almasıyla birlikte Portekizli yıldızdan uzaklaştığı yönündeki yorumlar dikkat çekti.
Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Arto'ya benzemeye başlamış", "Bakkaldan plastik diş alıp taksam ben de benzerim", "Hiçbir zaman benzemedi", "Ronaldo bir gün bunu dövecek ama bakalım ne zaman", "Ronaldo yaş aldıkça buna benzemeye başladı" ve "Ben daha çok benziyorum" gibi ifadeler yer aldı.
Gökmen Akdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Ronaldo'ya benzetilmenin hayatını değiştirdiğini ve bu sayede sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaştığını dile getirmişti. Ancak son paylaşımlar, benzerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
