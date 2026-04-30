Ronaldo\'dan geceye damga vuran el hareketi

Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Nassr’ın Al Ahli’yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareket dünya gündemine oturdu. Portekizli yıldızın saha içindeki tavırları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞADI

Mücadelenin ardından saha içinde röportaj veren Ronaldo, rakip takım tribünlerinden gelen sözlere kayıtsız kalmadı. Bir taraftarın Asya Şampiyonlar Ligi göndermesi yapması üzerine Portekizli yıldız dikkat çeken bir tepki verdi.

GÜLME KRİZİNE GİRDİ, ELİYLE İŞARET ETTİ

Ronaldo’nun, kendisine yapılan tezahüratlara karşılık sinirli bir şekilde gülmesi ve eliyle yaptığı hareketler kısa sürede gündem oldu. Yıldız futbolcunun bu tavrı sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri haline geldi.

“BENİM 5 ŞAMPİYONLAR LİGİM VAR”

Ronaldo, kendisine yapılan göndermelere karşılık “Benim 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupam var” diyerek cevap verdi. Deneyimli futbolcu, kariyerinde 4’ü Real Madrid, 1’i Manchester United ile olmak üzere toplam 5 kez Devler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

MERİH DEMİRAL İLE GERGİNLİK DE YAŞANDI

Karşılaşmanın son anlarında Kingsley Coman’ın Merih Demiral’a yaptığı sert faul sonrası yaşanan gerginlikte Ronaldo’nun da araya girdiği ve milli futbolcuyla kısa süreli tartışma yaşadığı görüldü.