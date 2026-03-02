ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.
EuroLeague, güvenlik endişeleri nedeniyle Hapoel Tel Aviv'in kalan ev maçlarını Bulgaristan'da, Maccabi Tel Aviv'in ise Sırbistan'da oynamasına karar verdi. EuroLeague yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail'deki son gelişmeler ve yerel makamların tavsiyeleri doğrultusunda, ligin kalan bölümünde bu iki İsrailli kulübün ev sahibi olduğu maçların nötr sahada oynanacağı belirtildi.
Bu karar sonrası EuroLeague'in daha önce Rus takımlarına karşı aldığı karar yeniden akıllara geldi. EuroLeague, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Rus kulüplerini ligden men edilmiş ve Rus takımlarının lige katılımını tamamen sonlandırmıştı.
Son Dakika › Spor › Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.