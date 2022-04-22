Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor - Son Dakika
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Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor

22.04.2022 16:35
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor

Rusya'nın ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Ukraynalı Tetyana Kozyrenko, şimdi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor'un başarısı için ter döküyor.

Rusya'nın ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Ukraynalı Tetyana Kozyrenko, şimdi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor'un başarısı için ter döküyor.

Milli futbolcu Kozyrenko, yeni takımı 1207 Antalyaspor'la çıktığı ilk maçta, 17 Nisan'da iç sahada Beşiktaş Vodafone karşısında 3 gol atma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu, yaptığı "hat-trick" ile takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Tetyana Kozyrenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş başladıktan sonra kendisini çok kötü hissederek Rusya'dan ayrılmaya karar verdiğini anlattı.

Transfer sezonu kapalı olmasına rağmen FIFA'nın Ukraynalı futbolcular için tanıdığı transfer istisnasıyla 1207 Antalyaspor'un teklifini kabul ettiğini aktaran Kozyrenko, "Türk devleti ve halkı çok misafirperver. Kendime yakın hissettiğim için Türkiye'de futbol hayatımı sürdürmek istedim. Antalya'da olmaktan dolayı mutluyum. Savaşın bir an önce sona ermesini istiyorum." diye konuştu.

Sol koluna yaptırdığı Ukrayna haritasının dövmesini gösteren Tetyana Kozyrenko, ailesinin bir bölümünün Ukrayna'da olduğunu ve kendileriyle sık sık telefonda görüştüğünü sözlerine ekledi.

Bitexen 1207 Antalyaspor Teknik Sorumlusu Tamer Ay ise ligde play-off'a kalma mücadelesi verdiklerini, yeni transferleri Tetyana'nın takıma katılmasıyla daha da güçlendiklerini dile getirdi.

Ay, Kozyrenko'nun ilk maçında sergilediği başarılı performansı sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor

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Antalyaspor, Futbol, Savaş, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor - Son Dakika


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