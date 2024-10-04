Rüveyda Nur Evin Dünya 3.'sü

Spor

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Rüveyda Nur Evin, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde üç milli sporcu tatamiye çıktı. Kadınlar 44 kiloda yarışan Rüveyda Nur Evin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Rüveyda, ilk turda bağımsız sporcu Vladislava Kretova'yı, ikinci turda Hong Kong'dan Sum Yi Ma'yı, üçüncü turda İsrail'den Lihi Chmilevsky'i ve çeyrek finalde Yunanistan'dan Christina Georgia Aidonidou'yu mağlup etti. Yarı finalde Tayvan'dan Chieh-Ling Wang'a yenilen milli sporcu, dünya üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar ile bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2'ye yükseltti.

Organizasyonda bugün ayrıca erkekler 48 kiloda Murat Semih Uzun çeyrek final, kadınlar 49 kiloda da Aslı Cemre Ceylan ilk turda rakiplerine mağlup oldu.

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası, 6 Ekim Pazar günü sona erecek.