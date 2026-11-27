UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ı karşılamak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da havalimanına akın etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, dün akşam Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan müsabakada İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibi desteklemek amacıyla tribünleri dolduran Türk taraftarların Filistin bayrağı ve pankartı açtığı esnada Gürcistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi, tüm kamuoyunun tepkisini çekti.

Beşiktaş'ı karşılamak üzere bugün İstanbul'a dönecek olan takım için Sabiha Gökçen Havalimanı'na siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolseverler de geldi.

Biri sarı-lacivertli renklere gönül vermiş, diğeri siyah-beyazlı takımı destekleyen iki kardeş Muhammed ve Burak Karahan ile Galatasaraylı Mehmet Kemal Eren, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Muhammed Karahan: "Filistin'e karşı orada bir zulüm var"

Fenerbahçe taraftarı Muhammed Karahan, Beşiktaş'ın galibiyeti nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İsrail takımını yendik. Bu Yahudi lobisine boyun eğmedik. Türk taraftarlarımıza, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına yapılanları unutmadık. Filistin bayraklarını almaya çalıştılar. Filistin'e karşı orada bir zulüm var. Biz de bu zulmün karşısında ve Türk takımımızın, Beşiktaş'ın yanında elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Keşke Batum'a gidebilseydik ama evimiz buraya yakın. Beşiktaş'ı desteklemeye buraya geldik. Dün cidden çok gurur veren, mutlu edici bir galibiyet oldu bizim için" diye konuştu.

Burak Karahan: "Tüm Türkiye bir oldu"

Dün akşam tüm Türkiye'nin bir olduğunu dile getiren Beşiktaşlı Burak Karahan ise, "Kardeşimle ailemle beraber beraber maçı izledik. Tüm Türkiye'nin bu şekilde birleşmesi acayip mutlu edici bir şey. Filistin halkının tamamen yanındayız. Bu hep böyle devam edecek. Tüm Türkiye olarak birlik ve beraber içinde olursak kimse bizi yenemez. Dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kemal Eren: "Beşiktaş taraftarına olumsuz müdahaleler yapıldı"

Galatasaray taraftarı Mehmet Kemal Eren, Beşiktaş'a destek vermek amacıyla havalimanına geldiğini belirterek, "Dün maçın başında stres yaşansa da Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş taraftarını ve Beşiktaş Kulübü'nü tebrik ediyorum. Gürcistan polisi tarafından, Beşiktaş taraftarına olumsuz müdahaleler yapıldı, onları kınıyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.