Sacha Boey Galatasaray için İstanbul\'da

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde taraftarını heyecanlandıran bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce formasını giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK TRANSFER

Galatasaray, 25 yaşındaki Sacha Boey'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Anlaşmadaki satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı öğrenilirken, sezonun kalan bölümünde futbolcunun maaşının tamamını sarı-kırmızılı kulüp karşılayacak.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılıların bu transfer için Bayern Münih'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Sacha Boey'un satın alma opsiyonunun ise yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

İSTANBUL'A GELDİ, İMZA AN MESELESİ

Sacha Boey, temsilcisiyle birlikte perşembe günü saat 16.15 sularında İstanbul'a geldi. Fransız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.