Galatasaray\'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın 4 yıldızı birden Gaziantep FK karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.
Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Lucas Torreira 36. dakikada, kaleci Fernando Muslera, 82. dakikada Abülkerim Bardakcı 90+6. dakikada ve ikinci yarıda Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü. Böylelikle cezalı duruma düşen 4 isim de 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
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