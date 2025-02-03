Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

Galatasaray\'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın kart sınırında bulunan yıldızları Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, kaleci Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. 4 futbolcu da Adana Demrispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

03.02.2025 20:59
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Galatasaray'ın 4 yıldızı birden Gaziantep FK karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Lucas Torreira 36. dakikada, kaleci Fernando Muslera, 82. dakikada Abülkerim Bardakcı 90+6. dakikada ve ikinci yarıda Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü. Böylelikle cezalı duruma düşen 4 isim de 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mahmut Kilim:
    Adana Demirspor hafife alıyorlar inşallah galata kaybeder karşısında 36 18 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sorun değil o yoksa hakem var 30 11 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sikesaray tüm sarı kart cezalilari temizlicek 27 11 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    kadir sağlam o işi de sağlama aldı..adana demirspor kek maç nasılsa...oynasa da olur oynamasa da.. 27 10 Yanıtla
  • Ramazan GÜL:
    Derbi öncesi temize çektiler yerdenkalkamayan zâtı 22 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Önemli maç değil Adana'ya fark atar GS 13 16 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Durun daha Barış görecek sistem kurulu zaten 18 6 Yanıtla
  • Mehmet null:
    şikesaray hakemsaray sonuç tiyatrosaray 12 9 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    hesaplı planlı işler bunlar 13 4 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Düzen kuruldu siz rahat olun önemli oyuncular bu maşta olmaması gerekiyordu oldu bu maçta 13 4 Yanıtla
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