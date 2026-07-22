Sadece 2 şut çekebilen Gornik Zabrze için komik manşet: Beraberliği kıl payı kaçırdılar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi sahasında Anderson Talisca'nın nefis golüyle 1-0 mağlup etti.

''BERABERLİĞİ KIL PAYI KAÇIRDILAR''

Sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyet, Polonya basınında geniş yankı buldu. Haberlerde Fenerbahçe kalesine sadece 2 şut gönderebilen Gornik Zabrze'nin beraberliği kaçırdığı belirtilerek turun rövanşta geçilebileceği vurgulandı.

İşte atılan o manşetler:

PilkaNozna: "Gornik Zabrze, Fenerbahçe karşısında beraberliği kıl payı kaçırdı. Sonucu frikikten atılan tek gol belirledi."

Gazeta: "Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi elemelerine İstanbul'da aldığı tek farklı mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe, Zabrze'de mağlup edilebilir."

RMF24: "Gornik İstanbul'da mağlup oldu. Her şeyi Zabrze'deki rövanş belirleyecek. Hala bir şansımız daha var.''

Republika: "Gornik, Fenerbahçe'ye karşı direnç gösterdi. Tur kapısı açık kaldı."

Weszlo: "Fenerbahçe rövanş öncesi küçük bir avantaj elde etti. Gornik bu sonuca sevinebilir."