Sadettin Saran\'dan Erman Toroğlu\'nun iddiaları hakkında açıklama

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligin 2-1. haftasında 3-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Maçtan memnunuz. 13 maç kaldı ve hepsi final." diyen Sadettin Saran, "Seçilmeden önce de seçildiğimizde de tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var." dedi.
Sözlerine devam eden Saran, "Bugün geldiğimiz noktada amacımız aile ortamı yaratmak ve Samandıra'daki ölü toprağını atmaktı. Gidişattan memnunuz." ifadelerini kullandı.
Sadettin Saran, Erman Toroğlu'nun iddiasıyla ilgili gelen sorunun ardından "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız." yanıtını verdi.
"Kante'yi nasıl buldunuz?" sorusuna da cevap veren Saran, "Kante'yi iyi buldum." yorumunu yaptı.
