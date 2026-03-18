Sadettin Saran\'dan Mustafa Varank\'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var

Bilal Erdoğan'ın organize ettiği Darülaceze'de gerçekleşen geleneksel iftar buluşması, spor ve siyaset dünyasını bir araya getirirken, akşamın en çok konuşulan anı Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ile AK Parti Milletvekili Mustafa Varank arasındaki "baklava" diyaloğu oldu.

VARANK'TAN SARAN'A: BAKLAVA OLSA GETİRİRDİK SİZE

Daha önce katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Ali Koç'a kendi elleriyle baklava yediren Mustafa Varank, yemek sırasında Sadettin Saran'a dönerek, "Güllaç var, baklava olsa getirirdik size..." söyleminde bulundu.

''ALİ KOÇ GİBİ DEĞİLİM, KENDİ BAKLAVALARIM VAR''

Esprili kişiliği ve spora olan tutkusuyla bilinen Sadettin Saran, Varank'ın bu pasını karşılıksız bırakmadı. Saran, fit vücut yapısına ve sporcu kimliğine atıfta bulunarak "Sayın Bakanım, ben Ali Koç gibi değilim. Benim kendi baklavalarım var." dedi. Saran'ın bu "karın kası" göndermeli esprisi masadakileri güldürürken, bu anlar sosyal medyada da epey dikkat çekti.