Sadettin Saran\'dan taraftarları heyecanlandıran mesaj

26.01.2026 23:37
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kurul üyeleriyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. 'Tek odağımız şampiyonluk' diyen Sadettin Saran, ''Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldi. "Tek odağımız şampiyonluk" diyen Sadettin Saran, taraftarlara seslendi.

''BİRLİK VE BERABERLİK OLMADAN...''

Birlik ve beraberlik olmadan başarının gelmeyeceğinin altını çizen Sadettin Saran, "Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.'' dedi.

''TEK ODAĞIMIZ ŞAMPİYONLUK''

Taraftarlara şampiyonluk mesajı veren Sadettin Saran, ''Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Tek odağımız şampiyonluk. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    başkanım seninleyiz. biz kötü gün dostuyuz sen dimdik ayakta dur. 10 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    bu akılla bu topçularla bu futbol ile sen daha çok hayal kurarsın 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
