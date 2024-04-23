Saha içi bir anda karıştı, futbolcular tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika
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Saha içi bir anda karıştı, futbolcular tekme tokat birbirine girdi

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 25. haftasında oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü-Çeşme Belediyespor maçının 65. dakikasında saha içi bir anda karışırken, futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi.

23.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:48
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- Saha içi bir anda karıştı, futbolcular tekme tokat birbirine girdi

BİLECİK - Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 25. haftasında oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü- Çeşme Belediyespor maçının 65. dakikasında saha içi bir anda karışırken, futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 25. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor, İstasyon Sentetik Sahası'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çeşme Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, yaşanan bir pozisyon sonrası saha içi karıştı. Olayların ardından maçın orta hakemi Yusuf Burak Özyüzer, 1969 Bilecik Spor Kulübü oyuncusu Berat İş ile Çeşme Belediyespor'dan Ersin Aslantoğ'a direkt kırmızı kart gösterdi. Çeşme Belediyespor'dan Emre Şahin ve Mehmet İncebacak'ın da kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti, maçın dördüncü hakemi Furkan Duman'a itiraz etti. Bu tepkilere taraftarlar da katılırken, Duman yaşanan olaylarda başına cisim geldiğini belirterek, maçın orta hakemi Yusuf Burak Özyüzer'i yanına çağırdı. Özyüzer, bu olaydan sonra saha komiserine gerekli uyarılarda bulunarak, maça devam etti. Gergin geçen müsabaka Çeşme Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Saha içi bir anda karıştı, futbolcular tekme tokat birbirine girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Saha içi bir anda karıştı, futbolcular tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saha içi bir anda karıştı, futbolcular tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika
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