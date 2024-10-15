Sahadan çekilen Diyarbekirspor'un cezası belli oldu - Son Dakika
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Spor

Sahadan çekilen Diyarbekirspor'un cezası belli oldu

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmaniyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verdi.

15.10.2024 13:31
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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Osmaniyespor maçının son dakikalarında sahadan çekilen Diyarbekirspor'un cezası belli oldu.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILDILAR

Açıklamada sahadan çekilen Diyarbekirspor'un 3-0 hükmen mağlıp sayılmasına ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

Sahadan çekilen Diyarbekirspor'un cezası belli oldu

PFDK'nın açıklaması şöyle;

DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11.025.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. yöneticisi FEYZİ İLHANLI hakkında, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU'nun, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. görevlisi MUSTAFA İLHANLI'nın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelmiş, Diyarbekirspor uzatma bölümünün 117. dakikasında sahayı terk etmişti.

Hakeme tepki olarak sahadan çekilen Diyarbekirspor daha sonra yaptığı açıklamada hakemin sporcularına "lan" diye hitap ettiğini açıklamıştı.

Sahadan çekilen Diyarbekirspor\'un cezası belli oldu

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Son Dakika Spor Sahadan çekilen Diyarbekirspor'un cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar:
    Diyarbakırspor amedspor neden sürekli gündeme gelip gereksiz işler yapıp kendilerini antipatikleştiriyorlar anlamış değilim 3 2 Yanıtla
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