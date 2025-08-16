Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu - Son Dakika
Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

16.08.2025 11:35
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemine gelen Sergen Yalçın, sahalara geri dönüyor. Yalçın'ın yeni durağının İngiltere Championship'ten olduğu öğrenildi. Başarılı teknik direktör, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Sergen Yalçın için flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ SESLERİ VARDI

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu olurken gündeme gelen isimlerden biri de Sergen Yalçın oldu. Ancak siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Solskjaer ile yola devam edeceklerini açıkladı.

İNGİLTERE'DEN 2 TAKIM İSTİYOR

Sahalara geri dönmeye hazırlanan Sergen Yalçın için sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın başında 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası kaldıran başarılı teknik direktöre İngiltere Championship'ten 2 teklif olduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barbaros112:
    Futbolculugu gibi Rahat isler lazim sergene oyle tv de atmakla tutmakla olmuyor Hepinizi gecinde takimin basina gorelim.!!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu
