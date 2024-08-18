Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay - Son Dakika
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Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay

Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç\'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta deplasman tribününü ziyaret ettiği esnada arkadan gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Koç'a saldıran ve gözaltına alınan kişinin akreditasyon kartı sahibi olduğu ortaya çıktı.

18.08.2024 00:28
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta deplasman tribününü ziyaret ettiği esnada arkadan gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs, gözaltına alındı.

ALİ KOÇ'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçında bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe gitti. Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

ARKADAN GELİP KOÇ'U YERE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan tribünden sahaya giren bir kişi, arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti.

SALDIRGANIN AKREDİTASYON KARTI VARMIŞ

Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay - Son Dakika

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