Sakarya\'da Karate Hakemi Sevgi Çakmak, Avrupa Hakemi Oldu

Sakarya'da sporculuğu bırakıp yöneldiği karate hakemliğinde 23 yılı geride bırakan 44 yaşındaki Sevgi Çakmak, tüm branşlarda kentin ilk kadın Avrupa hakemi olma başarısını gösterdi.
Merakı dolayısıyla 1993'te başladığı ancak 1999 Marmara Depremi'nde bırakmak zorunda kaldığı karateye kaldığı yerden devam eden Çakmak, 2001'de hakem olmaya karar verdi.
Bu alanda geçirdiği 23 yıllık süreçte aday, bölge, milli, Akdeniz ve Balkan hakemlikleri yapan Çakmak, 6-11 Şubat'ta Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Hakemlik Sınavı'nı başarıyla tamamladı.
Avrupa hakemi seçilen Çakmak, aynı zamanda tüm branşlarda kentin ilk kadın Avrupa hakemi unvanını da elde etti.
İlk uluslararası müsabakasını, Antalya'da 15-17 Mart'ta 60 ülkenin katılımıyla düzenlenen Karate 1 Premier Lig Turnuvası'nda yöneten Çakmak'ın yeni hedefi dünya karate hakemi olarak tatamiye çıkmak.
"Karate ve bayanlar adına çok gurur duyuyorum"
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karate antrenörlüğü de yapan Sevgi Çakmak, AA muhabirine, sporculukla başlayan hayatının hakemlikle devam ettiğini anlattı.
Kentin ilk Avrupa kadın hakemi ünvanını aldığı için mutluluk duyduğunu dile getiren Çakmak, "Sakarya'da diğer branşlarda da hiç Avrupa hakemi olmadığını bilmiyordum. Sakarya'da ilk oldum, bu açıdan karate ve bayanlar adına çok gurur duyuyorum. Çok güzel duyguymuş." diye konuştu.
Hakem Çakmak, her zaman uluslararası Avrupa hakemi olmayı hedeflediğini belirterek, "Hedefime ulaştım, sırada dünya var. İnşallah buna da ulaşacağım. Olimpiyatta şu an karate yok. Bir ara girdi, sonra çıktı. Sakarya'dan Uğur Kobaş hocamız ilk olimpiyat hakemi oldu. Karate olimpiyatlarda olursa inşallah hedefim o da olur." şeklinde konuştu.
İlk Avrupa müsabakasına geçen hafta Antalya'da çıktığına değinen Çakmak, bu güzel duygunun tarif edilemez olduğunu vurguladı.
"5 bayan Avrupa hakemimiz var. Neden 10-20 olmasın?"
Çakmak; gençlere, çocuklara, kadınlara mutlaka spor yapmalarını tavsiye ederek, bu sayede kendilerinde büyük değişim hissedeceklerini ve öz güven kazanacaklarını söyledi.
Kadınların bu alanda ilerlemesinin kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getiren Çakmak, " Türkiye'de 5 bayan Avrupa hakemimiz var. Neden 10-20 olmasın? Arkadan gelen bayan hakemlerimize, 'kendi hedeflerini belirledikleri sürece ulaşamayacakları hiçbir şey yoktur' diyorum. Başaramayacakları hiçbir şey yok. Mutlaka devam etsinler, bırakmasınlar." ifadesini kullandı.
Çakmak, sınava hazırlık sürecinde kendisine destek olan başta ailesi olmak üzere Uğur Kobaş ile Hikmet Şaha hocalarına, Türkiye Karate Federasyonuna ve Merkez Hakem Kurulundaki arkadaşlarına teşekkür etti.
Diğer sporculara ve genç hakemlere örnek olduğu için gururlandığını belirten Çakmak, "Hedefimde, her zaman idolüm Uğur Kobaş hocam vardı. Onun arkasından inşallah ben de Avrupa ve dünya kurullarında bir gün görev alırım. Sakarya, spor şehri. Diğer spor branşlarında da çok büyük başarılar var. İnşallah karatenin devamında diğer branşlarda da daha güzel dereceler ve daha iyi hakemlik dereceleri elde ederiz. Diğer bayan hakemlerimize de örnek olurum." diyerek sözlerini tamamladı.
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