Sakaryaspor, Caner Erkin'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 36 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Caner." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da geçiren Caner Erkin, 28 resmi maçta forma giydi.
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