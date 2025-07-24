Sakaryaspor\'da Transfer Hızlandı

SAKARYASPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, çok ciddi ve iyi transferler yaptıklarını belirterek, "Kanat oyuncumuz gelecek. Aynı zamanda çok iyi bir santrfora ihtiyacımız var. Orta sahada da transferlerimize devam ediyoruz" dedi.

1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, Bolu Dağı'nın eteklerinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Bolu kampında kuvvet ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla çalışma yapıyor. Kamp çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İrfan Buz, taktik ağırlıklı ikinci etap kamp çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Burada iki tane hazırlık maçı yapacağız. Transferlerimizde yavaş yavaş geliyorlar. Şimdiye kadar çok önemli transferlerle yaptık. Çok ciddi, iyi önemli transferler. Caner Erkin'le başlayıp işte Sadık'la devam edip diğer genç arkadaşımız Alaaddin olsun, Bosna'dan gelen arkadaşımız olsun bunların üzerine şimdi kanat oyuncumuz gelecek. Aynı zamanda çok iyi bir santrfora ihtiyacımız var. Orta sahada da transferlerimize devam ediyoruz. Lige iddialı şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.

'SAKARYASPOR TARAFTARINA GÜVENİYORUM'

Buz, Sakaryaspor taraftarına güvendiğini ifade ederek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sakaryaspor'u anlatmamıza gerek yok. Çok büyük bir camia. Her zaman iddialı bir camiadır. Aynı zamanda büyük Sakaryaspor taraftarlarımıza güveniyorum. İddialı bir şekilde lige girmek istiyoruz. Geçen sezon istediklerini alamadılar. Ama bu sene gerçekten bu özlemi gidermek istiyoruz. Süper Lige çıkmak istiyoruz. Ne şekilde ne olursa olsun bu yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Ben taraftarımızın güçlerini biliyorum. Bizim taraftarlarımız çok büyüktür. Bu konuda onlara çok güveniyorum."