Sakaryaspor için destek gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor için destek gecesi düzenlendi

Sakaryaspor için destek gecesi düzenlendi

Trendyol 1. Lig play-off finali oynayacak Sakaryaspor için Serdivan ilçesinde destek gecesi düzenlendi. Vali Karadeniz, futbolun önemine vurgu yaparak, Sakaryaspor'un Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi. Kulüp başkanı Cumhur Genç ise şehri gururla temsil etmek istediklerini belirtti. Final maçında takıma gereken desteği verecek olan siyasi ve iş dünyası temsilcileri de yer aldığı yemekte 19 milyon 500 bin lira toplandı.

24.05.2024 22:55
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Trendyol 1. Lig play-off finali oynayacak Sakaryaspor için destek gecesi düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen yemekte konuşan Vali Yaşar Karadeniz, futbolun amatörlükten Süper Lig'e kadar devam eden bir basamaklar zinciri olduğunu söyledi.

Futbolla sağlanan tanıtım ve faydanın başka hiçbir sektörde olmadığını ifade eden Vali Karadeniz, "Özellikle Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, kulüp başkanımızın gayretleriyle Sakaryaspor bir semt takımı değil, kent takımı olduğunu her zaman göstermiş bir takımdır. Geçmişindeki başarıları da aslında Sakaryaspor'un Süper Lig'e çıktığında yine aynı başarıyı göstereceğinin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Vali Karadeniz, 30 Mayıs'ta Adana'da oynanacak final maçında Süper Lig'in müjdesini vererek kente döneceklerini sözlerine ekledi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç de şehri dışarıda temsil eden en büyük markasının Sakaryaspor olduğunu belirtti.

Şehrin markasını hak ettiği yere Süper Lig'e çıkarmak istediklerini dile getiren Genç, "Bunun için de önümüzde sadece son bir 90 dakika kaldı. Allah'ın izniyle bu maçı da alacağımıza inanıyorum." dedi.

Taraftarından yöneticisine, iş adamından oyunculara kadar herkesin aynı inançta olduğunu ifade eden Genç, Adana'daki final maçında şehri gururla temsil edeceklerini aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da takıma gereken desteği vereceklerini belirterek, final maçında başarılar diledi.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarının da katıldığı yemekte kulüp için 19 milyon 500 bin lira toplandı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Bodrum FK ile 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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