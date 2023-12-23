 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Sakaryaspor, 1. Lig'in 17. haftasında kendi evinde Kocaelispor'u 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Del Valle, Ali Ülgen ve Ndlovu'nun golleriyle kazanan taraf olan Sakaryaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Sakaryaspor, Kocaelispor\'u 3-1 mağlup etti
23.12.2023 - 21:54,
Abone Ol

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Roshi, Sinan Kurt (Dk. 46 Rotman), Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Mikail Okyar), Del Valle (Dk. 83 Burak Süleyman), Kassongo (Dk. 74 Ndlovu)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Fofana (Dk. 67 Mert Çölgeçen), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Beridze), Barış Alıcı (Dk. 67 Emre Gültekin), Candeias, Cem Ekinci (Dk. 83 Atabey Çiçek), Tanque

GOLLER: Dk. 40 Del Valle, Dk. 68 Ali Ülgen, Dk. 81 Ndlovu (Sakaryaspor) – Dk. 31 Cem Ekinci (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Cihan Topaloğlu, Roshi (Sakaryaspor) - Emir Ortakaya, Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

1'nci Lig'in 17'nci haftasında Sakaryaspor kendi evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

31'inci dakikada Kocaelispor öne geçti. Kocaelispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Sakaryaspor defansının arkasına gönderilen yüksek bir top ile hücuma başladı. Hızlı gelişen hücumda sağ çizgiden Barış Alıcı'nın asisti ile Cem Ekici topu ceza sahası içerisinden ağlara gönderdi:  0-1.

40'ıncı dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. Sakaryaspor'un geliştirdiği atakta ceza sahası sol çaprazında Del Valle'nin vurduğu plase şutta meşin yuvarlak ağlara gitti:  1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonlandı.

68'inci dakikada Sakaryaspor öne geçti. Sakaryaspor'da Ali Ülgen, Hasan Kılıç'tan aldığı pasla ceza sahasının hemen dışarısından çektiği sert şut ile golü buldu:  2-1.

80'inci dakikada Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta geliştirdiği hızlı atakta, Del Valle'nin verdiği ara pasını alan Ndlovu, ceza sahası sol çaparzından vurduğu şut ile topu filelerle buluşturdu:  3-1.

Mücadeleyi Sakaryaspor, 3-1 kazandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sakaryaspor, Hasan Kılıç, Ali Ülgen, Sakarya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika


22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti

Son Dakika
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 23:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement