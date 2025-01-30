Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile Anlaştı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile Anlaştı

Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile Anlaştı

Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hedef play-off.

30.01.2025 18:48
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Futbol Şube Sorumlusu Sinan Aydın'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Dalcı, Sakaryaspor'un büyük bir camia olduğunu söyledi.

Nasıl bir kulübe geldiğinin bilincinde olduğunu ifade eden Dalcı, "Her şeyiyle çok güçlü, tarihiyle geçmişiyle seyircisiyle gerçekten özel ve güçlü bir kulüp. Dolayısıyla böyle bir kulübe geldiğim için hem şanslı hem de çok mutluyum. Sakaryaspor'u daha yukarılara taşımak adına birliktelik yapacağız." dedi.

Puan tablosuna değinen Dalcı, şunları söyledi:

"İki maç üst üste alan biraz daha yukarıyı düşünüyor, iki maç alamayan aşağıyı düşünüyor. Böyle bir süreç yaşanıyor lig başladı başlayalı. Dolayısıyla istikrarsız bir sezon diye düşünüyorum. Bunu avantaj olarak da kullanabiliriz. Dolayısıyla kalan maçlarda, 3-4 seri yaptığımızda çok farklı boyut olacağını düşünüyorum. Sakaryaspor'un düşme derdi olacağını düşünmüyorum. Sakaryaspor'u ligde tutmanın benim için başarı olacağını düşünmüyorum. Bu takımı play-off'a sokmak ya da daha yukarıya çıkarmak benim için başarı olacaktır. Bu amaçla geldik. Yönetimimiz de bu anlamda bize gereken desteği verecek." .

Dalcı, daha sonra ligin 22. haftasında 2 Şubat'ta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren takımın başında ilk idmanına çıktı.

"Hedefimiz play-off"

İmza törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan kulüp başkanı Cumhur Genç de Fernando Andrade'nin ailevi nedenlerle ülkesine dönmek istediğini söylediğini, kendilerinin de onay verdiğini kaydetti.

Ligin 21. haftasında sahalarında oynadıkları Manisa FK maçını talihsiz şekilde kaybettiklerini, numaralı tribünde kronik sorun olduğunu anlatan Genç, "Mesut hoca son maçta çok rahatsız olduğunu, artık mutsuz hissettiğini söyledi. Devam etmek istedik, enerjisinin düştüğünü, başarılı olamayacağını söyleyince biz de kabul ettik. Sakaryaspor'da kalmak, devam etmek isteyen herkesle devam ederiz ama burada enerjisini iyi hissetmeyen veya mutsuz olan insanlardan verim alamayacağımızı düşündüğümüz için kim gelirse gelsin herkesle ayrılığı düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Genç, stoper, forvet ve kanat oyuncusu alacaklarını belirterek, "Düşmekle ilgili kaygımızı dillendirmek bile istemiyoruz, öyle bir endişemiz zaten yok. Hedefimiz play-off. Play-off'a geldikten sonra Sakaryaspor zaten bir şekilde finallere kendini atıyor. Hedefimiz play-off'lara gitmek ki gideceğimize inanıyoruz. Geçen sene nasip olmadı, bu sene nasip olur." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Sakaryaspor'a destek verdiğini dile getiren Genç, kalcı gelir konusunda çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mustafa Dalcı, Sakaryaspor, Politika, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile Anlaştı - Son Dakika

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